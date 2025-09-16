Autopsia a hombre que murió tras ser reducido por guardias en La Florida reveló que falleció por estrangulación

El Ministerio Público investiga lo ocurrido en el Mallplaza Vespucio, donde la retención de un hombre de 27 años por parte de guardias de seguridad terminó en su muerte.

Este martes la familia del hombre que murió tras ser reducido por guardias de seguridad de un mall recibió la autopsia, revelando que la causa de muerte es estrangulación.

El caso corresponde a lo ocurrido el lunes en el Mallplaza Vespucio en la comuna de La Florida, donde un hombre de 27 años, quien tenía esquizofrenia, que acompañaba a su madre a retirar su pensión en una sucursal de BancoEstado.

Según relató su familia, un primer hecho fue que un fuerte ruido lo alteró, teniendo que ser calmado por su madre. Otro episodio posterior con la misma persona ocurrió luego, pues al pasar por el lado de él la víctima habría asestado un golpe de puño.

Frente a esta agresión intervinieron los guardias de seguridad. La confusión de la situación, la violencia con la que se abordó el caso y dónde estuvieron los errores son parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.