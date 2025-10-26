“Aunque parezca meme”: Parisi afirma que sufrió “persecución política y económica” al preguntarle a ME-O sobre Caso SQM

El candidato presidencial del PDG deslizó una pregunta al abanderado independiente MEO sobre su experiencia en el Caso Penta y también aludió a su propio proceso judicial:“¿Quién crees que te hizo esa persecución política? Porque a mí también, aunque parezca meme, sufrí persecución política y económica”.

El candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, deslizó una reflexión junto al abanderado presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami sobre el proceso judicial que ambos han afrontado.

“¿Quién crees que te hizo esa persecución política? Porque a mí también, aunque parezca meme, también sufrí persecución política y económica”, planteó Parisi sobre el reciente veredicto absolutorio que dio a conocer el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sobre el denominado Caso Penta.

MEO sostuvo que la situación generó un gran impacto en el plano familiar y, tras lo ocurrido, señaló que es necesario contar con un nuevo sistema de justicia. Además, enfatizó que los periodistas deben “develar cuánto están implicados con fiscales corruptos para inventar causas”.

En esa línea, el exdiputado propuso la creación de un nuevo Consejo de la Magistratura, para garantizar que los jueces sean independientes, y que los fiscales regionales sean electos por sufragio universal, aumentando así la transparencia.

Cabe recordar que Parisi aludió a su propio proceso judicial por la manutención impaga de sus dos hijos, deuda que superó los 166 millones de pesos, lo que le mantuvo con arraigo nacional.

En diciembre de 2022, Parisi alcanzó un acuerdo con su expareja, donde reconoció la existencia de la deuda. Según publicó Radio Bío Bío, debió realizar un desembolso inmediato de 30 millones de pesos, mientras que el resto se pagará en cuotas.