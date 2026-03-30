Tras ataque que dejó inspectora muerta en Calama: Llega primer pórtico detector de metales a Instituto Obispo Silva Lezaeta

El equipo —que incluye además dos paletas detectoras— fue entregado en el recinto, aunque por ahora no podrá entrar en funcionamiento.

Como parte de las medidas adoptadas tras el ataque ocurrido a fines de marzo, este lunes llegó al Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama un pórtico detector de metales destinado a reforzar la seguridad del establecimiento.

El equipo —que incluye además dos paletas detectoras— fue entregado en el recinto, aunque por ahora no podrá entrar en funcionamiento.

Su instalación depende de la elaboración de un protocolo en conjunto con el Ministerio de Educación y de la aprobación del consejo escolar, pasos que aún están en proceso.

El gobernador regional, Ricardo Díaz, indicó que la tramitación está siendo acelerada por la autoridad educacional, pero subrayó que es necesario cumplir con la normativa vigente antes de su uso.

Alumno dio muerte a inspectora de colegio en Calama

La llegada del dispositivo se da en respuesta al hecho registrado el pasado 27 de marzo, cuando un estudiante de cuarto medio ingresó armado con cuchillos y gas pimienta al establecimiento, dejando a tres alumnos heridos y a una inspectora fallecida.

Carabineros llegó hasta el lugar para verificar un procedimiento por una presunta agresión con arma blanca al interior del establecimiento.

Tras ello, se constató que a eso de las 10:30 de este viernes un estudiante de 4° medio había agredido a tres alumnos y dos inspectoras.

El atacante fue reducido y detenido en el lugar, para posteriormente ser trasladado hasta el hospital local para constatar lesiones. Luego, lo derivaron a la 1° Comisaría para continuar con el procedimiento.

De acuerdo a información policial, una de las inspectoras, identificada como M.V.R.V., de 59 años, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Mientras que los demás lesionados, una segunda inspectora y tres estudiantes, fueron trasladados hasta un recinto asistencial para ser atendidos.

La dirección del establecimiento determinó la suspensión inmediata de las clases, además de la evacuación total de estudiantes, profesores y personal administrativo del colegio, para resguardar la seguridad de la comunidad escolar.