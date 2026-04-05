Ataque armado en Maipú deja un muerto y un herido que permanece en riesgo vital

Carabineros confirmó que la víctima mortal fue encontrada en el exterior de un inmueble utilizado como sede comunitaria, mientras que el herido, chileno y con antecedentes policiales, llegó minutos después al lugar con una bala alojada en su cuello.

Un ataque armado en el sector de Cuatro Álamos, en la comuna de Maipú, dejó como saldo un hombre muerto y otro con riesgo vital.

Según informó el mayor Luis Segura, Carabineros constató en el lugar que un hombre había muerto en el exterior de un inmueble utilizado como sede comunitaria, mientras que otro individuo, chileno y con antecedentes policiales, llegó minutos después al mismo lugar con una herida de bala en el cuello, siendo trasladado de inmediato al hospital El Carmen.

El oficial detalló que se encontró “variada y diversa evidencia del tipo balística y otra de interés criminalística”.

Según los antecedentes preliminares, “habría llegado un vehículo, del cual no se mantienen antecedentes, y habrían descendido unos individuos, uno de ellos efectuando disparos contra las víctimas”.

Aunque todavía se desconocen los motivos del ataque, la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción de la Fiscalía, para identificar y ubicar a los responsables del hecho.