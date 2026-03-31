Atacante en colegio de Calama habría planeado atacar entre 4 a 8 personas y ser abatido por Carabineros

Durante la formalización, Fiscalía reveló detalles de la planificación del crimen contenidos en un cuaderno del imputado.

En prisión preventiva quedó este martes Hernán Meneses, tras ser formalizado y acusado de perpetrar el ataque armado ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama, hecho que provocó la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, además dejó cuatro personas heridas.

Durante la audiencia, el fiscal Eduardo Peña expuso antecedentes clave de la investigación, incluyendo detalles de la planificación del ataque que habrían sido encontrados en un cuaderno del imputado.

“Día de Ira”: La planificación del crimen

Según reveló el periodista de CNN Chile, Felipe Hernández, el documento contenía anotaciones con una inscripción en latín que significa “Día de Ira”.

De acuerdo con lo presentado, el escrito daba cuenta de una planificación previa, estableciendo como fecha límite para ejecutar el ataque el 15 de mayo de este año, y fijando como objetivo el mismo establecimiento educacional donde finalmente ocurrieron los hechos.

Respecto a las víctimas, se señala que el plan contemplaba atacar a estudiantes —específicamente niños de primero básico— o a cualquier persona que se interpusiera, con un rango estimado de entre cuatro y ocho víctimas.

En el cuaderno también se describen las motivaciones del imputado, donde se mencionan conceptos como “odio, capitalismo y misantropía” como principales impulsos. Cabe mencionar que la misantropía se entiende como la aversión hacia la especie humana.

Uno de los pasajes más relevantes, según la exposición, indicaba: “No pretendo sobrevivir”, junto con la intención de “causar impacto” y alcanzar notoriedad pública a partir del ataque.

La información también fue revelada por el propio atacante a través de un video publicado en YouTube, en el que además reveló que la fecha final del ataque sería el 27 de marzo, justamente el viernes pasado.

Asesino planeaba ser abatido por la policia

Asimismo, entre los factores que el propio imputado de 18 año consideraba en contra de su plan, figuraba la posibilidad de sobrevivir, ya que anticipaba su detención y una eventual condena de “presidio perpetuo calificado”.

Finalmente, se expuso que el acusado habría manifestado su intención de ser abatido por personal policial, planeando aparentar estar armado.