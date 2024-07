“Es un asunto familiar y no político”: Guillermo Ramírez desvincula a la UDI del caso Macaya

El parlamentario además advirtió que su partido no estará dispuesto a negociar con el oficialismo si se les sigue involucrando con el caso. “Si creen que estamos invalidados moralmente para actuar en política, entonces no nos vengan a pedir a nosotros que lleguemos a acuerdos”, sostuvo.

El diputado Guillermo Ramírez, recientemente electo presidente de la UDI, se refirió este domingo a los alcances que tuvo la sentencia por abuso sexual decretada contra Eduardo Macaya, padre del senador y exlíder del partido, Javier Macaya, asegurando el caso es “un asunto familiar y no político”.

Asimismo, el timonel de la UDI cuestionó que el partido esté bajo escrutinio por esta situación, indicando que no van “a aceptar esta invalidación que se nos hace, moral, por un caso que es un asunto familiar y no político. Es familiar y no institucional. Es familiar, del senador Macaya, y no tiene ningún tipo de vínculo con la UDI”.

Los dichos del parlamentario surgen luego de la renuncia a la dirigencia del partido presentada por Javier Macaya tras la polémica generada a partir de una entrevista en la que defendió a su padre, cuestionando los testimonios y evidencias presentadas por las víctimas durante el juicio.

En ese sentido, Ramírez afirmó, en conversación con Canal 13, que “acá el que está involucrado es Eduardo Macaya, padre del senador Macaya” y enfatizó que el extimonel gremialista “no ha cometido ningún delito”.

Además, advirtió que su partido no estará dispuesto a negociar con el oficialismo si se les sigue involucrando con el caso.

“Mientras persista esta lógica muy propia de una izquierda extrema que invalida a sus adversarios, mientras el Gobierno siga en esa lógica con la UDI, no habrá acuerdo posible en nada con el Gobierno”, advirtió.

Ramírez puntualizó aclarando que “si ellos creen que estamos invalidados moralmente para actuar en política, entonces no nos vengan a pedir a nosotros que lleguemos a acuerdos”.