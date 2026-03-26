Alza de combustibles: Asociación de Ferias Libres advierte aumento en el precio de las verduras

El gremio solicitó al ministro de Hacienda reunirse para poder evaluar medidas en conjunto.

Ya comienzan a verse los efectos secundarios de la histórica alza en el precio de los combustibles que comenzó este jueves.

Y es que desde la Asociación de Ferias Libres informaron que la próxima semana habrá un aumento en el valor de frutas y verduras.

El vicepresidente del gremio, Froilán Flores, señaló que la situación es “muy grave porque nos aumenta el costo de combustible casi un 60% y hoy día, por ejemplo, 70 o 80% de los vehículos de las ferias libres son a través de diésel o de petróleo, que sube casi un 60%”.

En esa línea, dijo que “lamentablemente” eso habrá que “traspasarlo a costo” y que las verduras “van a subir la próxima semana a más tardar un 30% o 40% según estimaciones que estamos haciendo”.

Flores solicitó a las autoridades una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para conversar al igual como fue durante la pandemia con el entonces presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de tomar medidas en conjunto y “paliar, en parte, la grave situación que está viviendo Chile producto de problemas lejanos del país”.

Adicionalmente, comentó que pronto se acerca el cambio de temporada y que desde fines de abril comenzarán a llegar los productos del norte.

“Estamos a cerca de 3.000 kilómetros de distancia. Los pimentones, los pepinos, los italianos, los tomates, las lechugas vienen de la cuarta región”, acotó.

El vicepresidente de las Ferias Libres cuestionó que actualmente una caja de pimentones rojos cuesta $15 mil, los verdes $40 mil y los amarillos $40 mil: “¿A cuánto van a llegar en tiempos de pleno invierno?”.