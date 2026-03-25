Asociación de Emprendedores y posibilidad de quiebra de PYMES por alza en combustibles: “Muchas van a estar muy complicadas”

Jorge Welch, presidente de la Asech, advirtió que "no es solamente un alza de costos, sino que probablemente -para muchos- pueda ser la gota que revalse el vaso".

Siguen las repercusiones luego de la histórica alza en los precios de los combustibles que se producirá este jueves, y por la cual se proyecta que la bencina de 93 octanos suba en torno a $370, mientras que el diésel suba unos $570 por litro.

En este contexto, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, realizó una advertencia por la situación de las PYMES en el país.

En conversación con Radio Infinita, Welch señaló que este tipo de emprendimientos “ya vienen con una mochila pesada. Y esto, es probable, que en muchos casos va a ser un peso que no van a poder sobrellevar“.

“Es importante estar claro en eso que esto no es solamente un alza de costos, sino que probablemente -para muchos- pueda ser la gota que rebalse el vaso“, aseguró.

Consultado sobre si cree que podrían haber muchas quiebras en las PYMES, aseguró que “van a haber muchas que van a estar muy complicadas. Muchas ya venían con el tema del salario mínimo y las 40 horas“.