Asesinan a dos hermanos en toma de Puente Alto: Fueron baleados en la entrada de su casa

Por CNN Chile

08.09.2025 / 07:47

El hecho se produjo dentro de la toma Millantú, hasta donde llegó personal ECOH del Ministerio Público.

Durante las últimas horas, se dio a conocer el homicidio de dos hermanos producido al interior de una toma en Puente Alto.

El hecho se produjo al interior de la toma Millantú, en el ingreso de la casa donde vivían las víctimas.

Al respecto, el fiscal ECOH, Gamal Massú, detalló que “se está investigando un homicidio. Dos personas fallecieron a raíz de múltiples disparos. Se trata de dos hermanos“.

“El trabajo se está efectuando con la Brigada de Homicidios, con el equipo de Lacrim, el equipo ECOH de la PDI y también el equipo ECOH de la Fiscalía“, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “estamos levantando información para determinar la dinámica específica. A priori, fallecen por múltiples disparos ambas personas“.

“Las personas eran residentes de este lugar. Eran adultos ambosFallecieron al interior y en la entrada del domicilio”, informó el persecutor.

