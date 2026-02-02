Reconocidos actores chilenos son víctimas de violento robo en Recoleta: Uno fue herido con arma blanca

El robo ocurrió la madrugada de este lunes en un servicentro Shell. Carabineros informó que Osvaldo Silva resultó herido con un arma blanca en el brazo y una pierna.

El actor y director de teatro Osvaldo Silva y la actriz Cecilia Cucurella sufrieron el robo de su vehículo durante la madrugada de este lunes en la comuna de Recoleta, en Santiago, tras un asalto registrado en un servicentro Shell. Carabineros informó que Silva quedó con lesiones leves provocadas con un arma blanca, mientras que los asaltantes no han sido detenidos.

Cómo ocurrió el asalto en Recoleta

Según informó el oficial de ronda norte, el capitán de Carabineros Walter Spreng, la institución recibió una alerta cerca de las 01:00 horas por un asalto en el lugar.

Al llegar, las víctimas relataron que, tras terminar de cargar combustible y al momento de abandonar el servicentro, fueron abordadas por cinco sujetos jóvenes, de nacionalidad chilena, que se movilizaban en otro vehículo blanco.

Heridas con arma blanca: Carabineros reportó lesiones leves

De acuerdo con el relato policial, los asaltantes, a rostro descubierto, intentaron obligar al actor a descender del automóvil. En medio de un forcejeo, Silva resultó herido con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda.

“Son de carácter leve, por lo cual Carabineros al ver a estas personas con las lesiones les prestaron el auxilio de forma inmediata”, señaló el capitán Spreng, según lo informado por la institución.

Carabineros indicó que, hasta el momento, los responsables no han sido capturados. La institución señaló que el servicentro cuenta con cámaras de seguridad, las que podrían aportar antecedentes para identificar a los participantes del robo.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron en manos de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI).

En este caso, la investigación quedó a cargo de la PDI por instrucción del Ministerio Público, mientras se revisan registros disponibles del servicentro para aportar antecedentes sobre el robo del vehículo. No se informó el detalle del automóvil sustraído ni el punto exacto dentro de Recoleta donde ocurrió el hecho.