Artés respondió a Kast en debate: “No le voy a pedir que tenga una comprensión marxista, sería mucho pedirle”

Consultado sobre recibir "el peso de la ley" si sale a "arrojar piedras o lanzar molotovs", el candidato independiente insistió en que futuros recortes de beneficios sociales serían contestados con manifestaciones en su contra, de las cuales el profesor afirmó participaría.

Este domingo se llevó a cabo un nuevo debate presidencial con miras a las elecciones de noviembre de este año.

La instancia organizada por Canal 13 tuvo distintos momentos y cruces entre los postulantes a La Moneda. Uno de ellos fue el que protagonizaron Eduardo Artés y José Antonio Kast, a propósito de las palabras del primero respecto a lo que ya había planteado previamente, respecto a que futuros recortes de beneficios sociales por parte del republicano podrían motivar manifestaciones sociales.

Consultado sobre el tema, Artés aseguró que como trabajador de la educación saldría a manifestarse si su gremio se ve afectado en un eventual gobierno de Kast, aunque le cayera “el peso de la ley”.

“Es un tema de comprensión del candidato Kast. No le voy a pedir que tenga una comprensión marxista, porque sería mucho pedirle”, dijo, generando risas en el candidato republicano. “Pero al menos de sociología, que entienda que a medida que se recorten derechos sociales que han sido alcanzados a través de la lucha y las manifestaciones, claro que la gente va a salir”.