Artefacto con “características explosivas” fue hallado en una bóveda en desuso de la Bolsa de Santiago

El GOPE se desplegó al interior de la Bolsa de Santiago luego de que una persona informara que en la casilla de su hermano fallecido había un artefacto con “características explosivas” dentro de una bóveda en desuso.

Durante la tarde de este jueves, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) realizó un operativo al interior de la Bolsa de Santiago, luego de que una persona encontrara un artefacto con “características explosivas” dentro de una casilla en desuso de una bóveda.

Según el reporte de Carabineros, cerca de las 16:15 horas se recibió un llamado en la Central de Comunicaciones, donde una persona informó que en la casilla de su hermano fallecido había un cartucho de dinamita vencido.

El coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central, detalló que, al momento de llegar al recinto ubicado en La Bolsa N°84, esquina Moneda, se activó el protocolo correspondiente y “procedemos a hacer la evacuación preventiva de al menos 40 personas que estaban en ese momento al interior de la Bolsa. Posteriormente, por instrucción del Ministerio Público, se apersona el equipo GOPE, que es especialista en esta materia”.

En ese contexto, se procedió a “fijar, embalar y transportar este elemento con características explosivas hasta una zona segura, específicamente al cuartel del Labocar, para su análisis y posterior destrucción”.

Respecto al dueño de la casilla falleció hace 30 años. La Bolsa de Santiago contactó al hermano en calidad de copropietario para extraer las pertenencias aún guardadas en el lugar.

Finalmente, Labocar elaborará un informe sobre el artefacto y lo remitirá al Ministerio Público para determinar el curso de acción.