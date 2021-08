Tras vivir la agresión de un interno en el módulo 12 del penal Santiago 1, en medio de una visita a los presos del estallido social, el diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, recibió amplio apoyo desde todos los sectores políticos.

El pasado viernes, Gendarmería confirmó que el parlamentario de Convergencia Social (CS) “solicitó visitar y conversar con los imputados relacionados al estallido social”. Tras recibir gritos e improperios, “uno logró propinar una agresión de carácter leve”, sostuvo la entidad, en referencia a un golpe de puño.

El suceso no había pasado a mayores y, de hecho, el candidato presidencial solicitó posteriormente que no hubieran sanciones. No obstante, hoy se conocieron los resultados del más reciente allanamiento a dicho módulo.

Gendarmería hizo público que encontró drogas, celulares y armas blancas, durante la pesquisa realizada la noche del pasado sábado, un día después del ataque al parlamentario.

En detalle, en el lugar se encontraron 11 litros de licor artesanal, 70 cargadores de teléfonos, 72 celulares, un serrucho, una consola de videojuegos, cuatro armas blancas y más de 200 paquetes con distintas sustancias, entre otras cosas.

La versión de Gendarmería, fue que previo a esta visita habrían advertido a Boric que no asistiera al lugar porque era peligroso. Sin embargo, esta información fue desmentida por el candidato presidencial.

Historial del supuesto atacante

Según informó Ex Ante, el responsable de la agresión a Gabriel Boric habría sido Miguel Sepúlveda, quien se encuentra privado de libertad desde el 31 de octubre de 2020, por supuestamente lanzar objetos contundentes a personal de Carabineros de Chile en una protesta registrada en Plaza Baquedano.

En el módulo 12 del penal donde se encuentra hay 199 reclusos y, entre ellos, los detenidos por delitos tras el 18 de octubre de 2019.

El mencionado medio detalló que, antes del estallido social, Sepúlveda había sido condenado en 2002 por robo con fuerza; en 2005 por robo en lugar no habitado; en 2007 por robo de un bien de uso público; en 2009 por receptación y por ocultar su identidad; en 2010 fue sentenciado por infracción a la ley de propiedad intelectual; en 2012 por daños simples; y en 2015 por receptación y provocar lesiones menos graves.

Además, fue detenido en 2006 por consumo de drogas e incendio; en 2008 por lesiones, en 2011 por causar lesiones menos graves; en 2012 por provocar daños calificados; en 2013 por receptación; en 2016 por participar en una riña pública; en 2018 por amenazas contra autoridades; y en 2019 por provocar lesiones graves.

En mayo de 2020 fue detenido por infringir normas sanitarias; y en octubre de 2020 por arrojar objetos contundentes contra la policía. A raíz de esto, se le formularon cargos en su contra por desórdenes públicos y se dictó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue establecida hasta el 31 de octubre.

Ya por por junio de 2021 se le realizó audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que Fiscalía presentó pruebas y, además, se solicitó dos penas, las que totalizan 1.378 días de cárcel.