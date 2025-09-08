País tromba marina

Armada emite aviso por trombas marinas en sectores costeros entre el Biobío y Los Ríos: ¿Cuándo será el fenómeno?

Por CNN Chile

08.09.2025 / 15:52

Habrá un "posible desarrollo de nubes convectivas, que generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas", informó el Servicio Meteorológico.

El Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por probabilidad de trombas marinas en el sector costero desde la Región del Biobío hasta la Región de Los Ríos.

El fenómeno está acompañado de una “inestabilidad asociada a baja presión ubicada en latitud 40° Sur/longitud 110° oeste, con desplazamiento este/oeste”.

Asimismo, habrá un “posible desarrollo de nubes convectivas, que generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas”.

Trombas marinas: ¿Cuándo y dónde ocurrirán?

Martes 9:

  • Sector costero de la Región de Los Ríos

Miércoles 10:

  • Sector costero de la Región del Biobío
  • Sector costero de la Región de La Araucanía
  • Sector costero de la Región de Los Ríos

