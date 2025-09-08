Armada emite aviso por trombas marinas en sectores costeros entre el Biobío y Los Ríos: ¿Cuándo será el fenómeno?

Habrá un "posible desarrollo de nubes convectivas, que generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas", informó el Servicio Meteorológico.

El Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por probabilidad de trombas marinas en el sector costero desde la Región del Biobío hasta la Región de Los Ríos.

El fenómeno está acompañado de una “inestabilidad asociada a baja presión ubicada en latitud 40° Sur/longitud 110° oeste, con desplazamiento este/oeste”.

Trombas marinas: ¿Cuándo y dónde ocurrirán?

Martes 9:

Sector costero de la Región de Los Ríos

Miércoles 10: