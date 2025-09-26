País clima

Armada emite aviso por probables trombas marinas para este viernes en el sur del país

26.09.2025 / 07:59

El fenómeno afectaría el sector costero desde el Golfo de Arauco hasta la Región de Los Ríos.

Este viernes, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por probabilidad de trombas marinas en el sur del país.

¿Qué zonas se verán afectadas por las trombas marinas?

Desde el organismo alertaron por el “posible desarrollo de nubes convectivas”, lo que “generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas”.

Detallaron que el fenómeno afectaría el sector costero desde el Golfo de Arauco hasta la Región de Los Ríos entre las 6:00 de la mañana y las 15:00 de este viernes 26 de septiembre.

Sobre las provincias de Arauco, Biobío y Malleco también impera un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por el probable desarrollo de Nubes Convectivas con características tornádicas para esta jornada.

