País puerto varas

Armada continúa búsqueda de joven de 19 años desaparecido en Puerto Varas

Por Valentina Sánchez Cárdenas

02.01.2026 / 10:14

{alt}

El adolescente se volcó de una tabla de Stand Up Paddle.

La Armada informó que continúa con la búsqueda de un adolescente de 19 años que desapareció luego de que la tabla en la que nadaba se volcara en Puerto Varas (Región de Los Lagos).

La situación se dio a conocer tras un llamado al 137, alertando que dos jóvenes -uno de 11 y otro de 19- que estaban sobre una tabla Stand Up Paddle -similar a las de surf- cayeron al agua en el sector Onces Bellavista, en la localidad de Ensenada.

Uno de ellos logró ser rescatado; sin embargo, el segundo continúa desaparecido hasta ahora.

“La Capitanía de Puerto de Puerto Varas mantiene desplegados todos los medios y esfuerzos para dar con el paradero del joven de 19 años desaparecido tras el volcamiento de una tabla de Stand Up Paddle en el sector Onces Bellavista, Ensenada”, indicó la institución.

Durante la noche y madrugada de este viernes, los equipos de la Armada y la Policía Marítima han mantenido la búsqueda del joven, apoyados de patrullajes con naves marítimas, medios terrestres y helicópteros.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Red Bull apuesta fuerte por Isack Hadjar como compañero de Verstappen para la temporada 2026
Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual y despido injustificado de violinista de su gira
Hospital del Salvador anuncia sumario investigativo tras denuncia ligada a cirugía de madre de Ximena Aguilera
Hallan muerta a Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en hotel de San Francisco
Familia y autoridades chilenas buscan a compatriota desaparecido hace dos semanas en Japón
Cancillería de Bolivia lamenta la muerte de cuatro niñas en incendio en Melipilla durante año nuevo