Armada continúa búsqueda de joven de 19 años desaparecido en Puerto Varas

El adolescente se volcó de una tabla de Stand Up Paddle.

La Armada informó que continúa con la búsqueda de un adolescente de 19 años que desapareció luego de que la tabla en la que nadaba se volcara en Puerto Varas (Región de Los Lagos).

La situación se dio a conocer tras un llamado al 137, alertando que dos jóvenes -uno de 11 y otro de 19- que estaban sobre una tabla Stand Up Paddle -similar a las de surf- cayeron al agua en el sector Onces Bellavista, en la localidad de Ensenada.

Uno de ellos logró ser rescatado; sin embargo, el segundo continúa desaparecido hasta ahora.

“La Capitanía de Puerto de Puerto Varas mantiene desplegados todos los medios y esfuerzos para dar con el paradero del joven de 19 años desaparecido tras el volcamiento de una tabla de Stand Up Paddle en el sector Onces Bellavista, Ensenada”, indicó la institución.

Durante la noche y madrugada de este viernes, los equipos de la Armada y la Policía Marítima han mantenido la búsqueda del joven, apoyados de patrullajes con naves marítimas, medios terrestres y helicópteros.