Armada emite aviso por marejadas anormales entre Arica y el Golfo de Penas, incluyendo Juan Fernández

Se caracterizó el evento como marejadas anormales debido "a la fuerza que trae y probablemente podría generar salidas de mar y algún tipo de destrucción en la infraestructura del borde costero", explicó el capitán de corbeta Felipe Rifo Espósito, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso.

La Armada emitió un aviso por la llegada de marejadas anormales entre el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández.

Para esta semana se pronosticó en la Región de Valparaíso un sistema frontal que provocará precipitaciones, las que deberían comenzar durante la madrugada del jueves.

El capitán de corbeta Felipe Rifo Espósito, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, indicó que en la bahía de Valparaíso “esperamos vientos de dirección norte, el cual pudiese llegar hasta 50 km/h“.

Aviso por marejadas

“Este sistema frontal está siendo muy intenso en el área oceánica, en donde el oleaje está llegando a superar los 10 metros de altura“.

Dicho oleaje se proyectará “desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández, con marejadas anormales del suroeste a contar del jueves (21 de agosto) se mantendrá al menos hasta el domingo” 24 de agosto.

Rifo detalló que el fenómeno será más intenso entre las 9:00 y las 12:00 y entre las 21:00 y las 00:00.

“Hemos categorizado este evento como marejadas anormales debido a la fuerza que trae y probablemente podría generar salidas de mar y algún tipo de destrucción en la infraestructura del borde costero“, complementó.

La Autoridad Marítima hizo un llamado a la población al autocuidado, a no ingresar al mar durante este aviso, a estar siempre atento con los niños y a no realizar actividades acuáticas mientras hay marejadas.