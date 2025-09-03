Arica: Detienen a cinco funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales en operativo anticorrupción

Desde Fiscalía detallaron que se trata de una investigación que se ha extendido por casi tres años, con delitos de corrupción que se habrían cometido desde el 2021.

Este viernes, un operativo por delitos de corrupción en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota terminó con cinco funcionarios públicos detenidos.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Brigada Investigativa de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica, en conjunto con el Ministerio Público de la región nortina.

Detalles del operativo

En concreto, las diligencias se realizaron en las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales y la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la ciudad de Arica.

En total, fueron detenidas 10 personas: “cuatro funcionarios de la Seremi y un quinto de la DOM. Los otros cinco detenidos son particulares, tres de los cuales son exfuncionarios de la Seremi”, detallaron desde Fiscalía.

El subprefecto Marcelo García Cid, de la PDI, detalló que “se materializó un procedimiento macro en el contexto de una investigación reservada (…) con dos años y medio más o menos de investigación”.

El funcionario detalló que “en este contexto se dio curso a diez órdenes de detención por los delitos de lavado de activos, por falsificación, entre otros delitos de corrupción”, los que se remontan al menos a 2021, año en que los imputados se organizaron para usar sus posiciones como funcionarios para cometer diversos delitos de corrupción pública.

En el marco de una compleja investigación, @Fiscalia_Arica y Bridec @PDI_Arica, llevan a cabo operativo por delitos de corrupción pública al interior de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota. Hay 5 funcionarios públicos detenidos y 5 particulares. pic.twitter.com/U6ChBAoBFw — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) September 3, 2025

¿Qué dijeron desde la Seremi?

En un comunicado, la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota respaldó el actuar del Ministerio Público, afirmando que seguirán “colaborando de forma activa con esta investigación, que se origina en hechos denunciados por el propio secretario regional de esta cartera, en coordinación con las autoridades ministeriales nacionales”.

“Condenamos tajantemente cualquier ilegalidad o delito de personas inescrupulosas que utilizan su rol de funcionarios públicos para obtener beneficios personales, afectando el resguardo del territorio fiscal y poniendo en riesgo la gestión pública”, agregaron.