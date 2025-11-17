Exitazo: ARC Raiders rompe su récord en Steam y roza el medio millón de jugadores simultáneos

ARC Raiders continúa su ascenso explosivo en Steam y se acerca al medio millón de jugadores simultáneos, supera por segunda semana consecutiva a Battlefield 6 y se instala entre los 25 títulos más concurridos en la historia de la plataforma, impulsado por una comunidad activa y eventos masivos dentro del juego.

ARC Raiders continúa su ascenso como uno de los fenómenos recientes en PC. A menos de un mes de su lanzamiento, el título de Embark Studios se acerca al umbral del medio millón de jugadores conectados al mismo tiempo, una marca que solo 21 juegos han alcanzado en la historia de Steam.

El juego debutó el 30 de octubre de 2025 y ya supera de manera sostenida a franquicias consolidadas. Por segunda semana consecutiva, ARC Raiders sobrepasó a Battlefield 6 en número de jugadores concurrentes. Según cifras de la última semana, alcanzó un máximo de 481.996 usuarios simultáneos, mientras que Battlefield 6 llegó a 299.135 en el mismo periodo.

El aumento en la popularidad del juego se explica, en gran medida, por la formación de una comunidad numerosa y comprometida. Las reseñas positivas y la difusión en canales de creadores de contenido favorecen su expansión.

Embark Studios también apuesta por eventos a gran escala para dinamizar el interés. Un ejemplo reciente fue el desafío colectivo para habilitar el mapa Stella Montis, que exigió recolectar recursos dentro del juego. Pese al aumento de dificultad impuesto por los desarrolladores, la comunidad completó el objetivo en un día. Este tipo de hitos asegura alta retención, tanto para usuarios nuevos como para jugadores experimentados.

Estudios emergentes desplazan a franquicias históricas

El impulso de ARC Raiders adquiere mayor relevancia al considerar el origen del estudio. Embark Studios fue fundado por exintegrantes del equipo de Battlefield luego de la recepción crítica del lanzamiento de Battlefield V en 2018. Liderados por Patrick Söderlund, el grupo dejó EA para desarrollar propuestas con mayor innovación dentro del género.

Hoy, ARC Raiders no solo supera a Battlefield 6, sino que también figura por sobre juegos como Fallout 4, Helldivers 2, Among Us y World of Warships. Con estas cifras, el título alcanza el puesto 25 entre los mayores picos de jugadores simultáneos registrados por Steam.

Mientras tanto, Battlefield evidencia un retroceso constante en su base de usuarios, un indicio de cambios en las preferencias del público.

Pese al éxito inicial, ARC Raiders enfrenta la tarea de mantener su relevancia a largo plazo. El récord histórico de Steam continúa distante: PUBG Battlegrounds marcó un máximo de 3,25 millones de jugadores concurrentes. Incluso dentro del género, Battlefield 6 conserva su propio récord de lanzamiento con 747.440 usuarios simultáneos, una cifra que ARC Raiders no ha alcanzado.

Las próximas semanas podrían ser decisivas. La cercanía de la temporada de vacaciones y el interés por futuras actualizaciones —incluida la llegada de nuevas mecánicas climatológicas— podrían fortalecer su posición.

Por ahora, la principal duda recae en si Embark Studios y su comunidad lograrán empujar a ARC Raiders más allá del medio millón de jugadores simultáneos en Steam, un hito que lo consolidaría como uno de los lanzamientos más exitosos de los últimos años en PC.