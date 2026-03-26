AquaSur 2026: Cámara Chileno Suiza debuta en la feria acuícola con foco en cultura e innovación

La cita más grande de la industria en el hemisferio sur cuenta este año con la participación de 11 empresas suizas, las cuales buscan aportar con tecnología, robótica e inteligencia artificial al desarrollo salmonero nacional.

Nadie quería quedarse fuera, y hasta el presidente de la República se quiso hacer presente. Y es que AquaSur es la feria acuícola más grande del hemisferio sur y, como tal, el atractivo para muchos actores de la industria salmonera. Y quienes hicieron su debut este año fue la Cámara Chileno Suiza de Comercio.

“Tenemos 11 empresas suizas que participan y es un gran orgullo porque tenemos una diversidad de empresas, de técnica, de robótica, pero también de drones, recursos humanos, seguros, toda una diversidad y muestra también la importancia de la región para nuestras empresas”, señaló Charlotte Bleisch, embajadora de Suiza en Chile.

La participación contó con una propuesta que dio inicio a la Swiss Experience, en donde no todo fue negocios, sino también hubo un espacio para la cultura.

“Para la Fundación Teatro del Lago es sumamente importante este tipo de eventos, poder enmarcarlos dentro de un contexto cultural y artístico. Y gracias a la Cámara de Comercio Chileno Suiza fue posible, manteniendo la calidad y la excelencia de los artistas que vienen aquí esta noche”, destacó João Aboim, director artístico de Fundación Teatro del Lago.

Sobre este cruce entre industria y artes, el gobernador de la Región de Los Lagos, Alejandro Santana, indicó que “iniciativas como Entre Alpes y Fiordos, impulsadas junto a la Cámara Chileno Suiza de Comercio en el Teatro del Lago, reflejan justamente esa mirada. Una región que no solo exporta productos, sino también cultura, paisajes e identidad”.

Una visión compartida por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt: “Sin duda que acciones como esta y encuentros como estos nos ayuda justamente a cumplir ese objetivo. Hoy en día con el embajador de Noruega, con la embajadora también de Suiza, que es una red que se empieza a ampliar y que para nosotros es sumamente importante”.

Se trata de un aporte del sello suizo en la industria del salmón, que es la segunda más importante a nivel nacional, y que ve en la innovación y tecnología venida de los Alpes un camino para seguir desarrollándose.

“Suiza es el país más innovador del mundo. Entonces acá nosotros en nuestro stand suizo, demostramos la innovación de las empresas socias que tenemos, a través de sus productos, porque básicamente ellas son proveedores de esta industria”, detalló Constanza Cárdenas, gerente general de la Cámara Chileno Suiza de Comercio.

Por su parte, el Business and Solutions Manager de SICPA, Claudio Pino, explicó: “Nosotros tenemos soluciones que implementan inteligencia artificial. Entonces para nosotros es súper importante que se le dé cabida a ese tipo de soluciones porque finalmente permiten hacer más productivo al sector, permiten hacer el trabajo más eficiente y más efectivo, y bajar los costos obviamente que es lo que todos buscan”.

AquaSur y la industria del salmón están viviendo un momento clave, y de la mano de la visión suiza, la región busca llegar a lo más alto del mercado acuícola.