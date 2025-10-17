País aportes de campaña

Aportes de campaña: El candidato que recibió 1 peso y la donación de 10 pesos de Gino Lorenzini a sí mismo

Por CNN Chile

17.10.2025 / 19:17

De cara a los comicios de noviembre, los postulantes a los diversos cargos en disputa han debido recurrir a diversas formas de financiamiento, ya sea mediante un crédito de campaña o solicitando aportes de terceros. 

El sistema de aportes vía Servel, permite que todos los ciudadanos puedan apoyar a sus candidatos para el periodo de campaña.

Al revisar los aportes de campaña -al 10 de octubre- hay diversas situaciones que son llamativas.

Por ejemplo, hay un aporte, sin publicidad, de tan sólo 1 peso. ¿El destinatario? Alexis Sepúlveda, que va como candidato al Senado por el distrito 9.

¿Uno de los casos más llamativos? El de Gino Lorenzini, quien va como candidato a diputado por el distrito 10 y tiene un sólo aporte de campaña de 10 pesos, realizado por…El mismo.

Por otro lado, hasta la fecha del reporte, habían 10 aportes de 10 pesos para diversos candidatos, 3 de 50 pesos y 1 de 51 pesos.

