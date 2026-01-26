Anuncio de subsecretarios de José Antonio Kast podría retrasarse por su gira internacional

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que el calendario de Kast "se está reevaluando", debido a los cambios que ha tenido su gira.

Para esta semana estaba proyectado que el presidente electo José Antonio Kast entregara el listado de subsecretarios que compondrán su futuro gobierno.

Sin embargo, el anuncio podría retrasarse debido a la agenda que el líder republicano tiene en el extranjero debido a las modificaciones en su gira internacional.

Y es que este lunes, Kast llegó a República Dominicana, donde fue recibido por el presidente Luis Abinader. Posteriormente, tenía agendado un vuelo a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar la megacárcel de alta seguridad CECOT, pero el viaje fue cancelado por las condiciones climáticas en Estados Unidos.

De ese modo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo esta jornada que “han existido contingencias en el viaje por problemas técnicos, por lo tanto, todo el calendario que tenía proyectado el presidente se está reconversando, se está reevaluando para ver si se pueden cumplir con las proyecciones de inicio del viaje en cuanto a sus actividades de regreso a Chile”.

En caso de existir alguna reconfiguración se dará a conocer oportunamente, añadió.

Consultado sobre si se atrasará el anuncio de los subsecretarios, que estaba pactado para el viernes, respondió: “En las contingencias operativas propias del viaje pueden sufrir algunas alteraciones en el regreso del presidente; por lo tanto, todo el calendario que él tenía fijado se está reevaluando en función de esas circunstancias”.