La frustración del Ejecutivo con Sala Cuna en voz de Antonia Orellana: “Para quienes dicen que fue tiempo perdido…”

En entrevista con CNN Chile Radio, la ministra abordó el estancamiento del proyecto en la Comisión de Educación del Senado. Orellana descartó que el tiempo previo fuese "perdido" y detalló que el Gobierno cedió con una compensación del 0,1% con cargo al seguro de cesantía para destrabar la iniciativa.

La tramitación del proyecto de Sala Cuna vive momentos de tensión en el Congreso.

Pese a ser una iniciativa prioritaria para el gobierno del presidente Gabriel Boric, el debate sufrió un nuevo traspié en la Comisión de Educación del Senado, situación que ha generado molestia en La Moneda debido a trabas administrativas que han impedido avanzar en la discusión de fondo.

En conversación con CNN Chile Radio, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, manifestó la frustración del Ejecutivo ante la suspensión de sesiones claves, apuntando a problemas de procedimiento que escapan al control del Gobierno pero que retrasan un acuerdo técnico necesario.

“Nuestro anhelo es llegar a un acuerdo, y es precisamente por eso que lamentamos que, sin discutir el fondo, por cuestiones que tienen que ver con la citación —que es algo que no está en manos del Ejecutivo— nos hayamos podido quedar sin una de las tantas sesiones que se necesitan”, sostuvo la secretaria de Estado, evidenciando la dificultad para cerrar los cuatro puntos pendientes del proyecto.

¿Hubo tiempo perdido?

Frente a las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de haber dilatado la reactivación del proyecto —heredado de la administración de Sebastián Piñera—, Orellana defendió la gestión legislativa. La ministra explicó que el proyecto original requería una base sólida que no existía, lo que obligó a tramitar primero la Ley de Modernización Parvularia.

“Para quienes dicen que esto fue tiempo perdido, quiero recordar que introdujimos un proyecto completamente nuevo”, enfatizó Orellana. Según la autoridad, la propuesta anterior tenía una “omisión relevante” al centrarse solo en el Código del Trabajo y no considerar el impacto en los sostenedores educativos como Junji o Integra.

“En una década no se habían presentado en la oposición leyes ni regulaciones nuevas relativas a la educación parvularia”, sentenció.

¿Qué cedió el Gobierno en el financiamiento?

Para intentar destrabar el conflicto, la titular del Ministerio de la Mujer detalló las concesiones económicas que ha realizado el Ejecutivo. Uno de los nudos principales era el costo para los empleadores. Inicialmente, el Gobierno propuso un 0,2% de cotización adicional, cifra rechazada por el sector empresarial.

“Se nos señaló que con eso no alcanzaba, pero que las empresas no pueden asumir más costos. Nosotros acogimos esa propuesta y, por lo tanto, tomamos una compensación a las empresas de un 0,1% con cargo al seguro de cesantía”, explicó Orellana, confirmando un cambio en la fórmula de financiamiento para facilitar el acuerdo.

Finalmente, la ministra recalcó la urgencia de aprobar la normativa para terminar con la discriminación laboral vigente. “Esto ya es un costo que enfrentan las empresas”, aseguró, recordando que la actual legislación, que exige sala cuna solo a partir de la trabajadora número 20, desincentiva la contratación femenina y excluye a los padres de este derecho.