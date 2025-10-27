Detienen a tres personas por tráfico de migrantes en Antofagasta: Ingresaron por paso fronterizo no habilitado

Carabineros informó que 15 "pasajeros" habrían pagado más de $500 mil para ser trasladados desde Bolivia a Chile.

Carabineros logró la detención de tres sujetos por tráfico de migrantes en la Región de Antofagasta.

El hecho se produjo en la ruta internacional 27-CH, donde los funcionarios fiscalizaron, con apoyo de personal del Ejército, a tres vehículos que se trasladaban hacia el poniente.

Durante el procedimiento, los carabineros verificaron que los conductores transportaban a cinco personas en cada auto, por lo que todos fueron trasladados hasta el Complejo Fronterizo Hito Cajón y luego a la 2° Comisaría de San Pedro de Atacama, para poder establecer sus identidades y situación migratoria.

Tras ello, se estableció que los 15 “pasajeros” habrían pagado más de $500.000 para ser trasladados desde Bolivia hacia Chile por un paso fronterizo no habilitado.

Ante el delito flagrante, los tres conductores fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Todos los imputados son de nacionalidad extranjera. Dos de ellos -uno ecuatoriano y otro venezolano- mantienen situación irregular en Chile, mientras que el tercero -boliviano- tiene residencia definitiva.

Mientras que los “pasajeros” son todos mayores de edad, 13 hombres y 2 mujeres. Solo uno de ellos tenía residencia regular en Chile.

Desde la institución también informaron que en medio de la verificación de antecedentes, se estableció que uno de los “pasajeros” -boliviano- mantenía una medida cautelar vigente que le prohibía salir de su país por delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

Los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Local de Calama, que dispuso que el sujeto fuera puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Calama para pasar a control de detención.