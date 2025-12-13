Anticuario chileno de 73 años aprehendido con 36 piezas precolombinas ilegales en Coquimbo

La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de Valparaíso incautó un lote de bienes patrimoniales en una operación en la localidad de Paihuano-Alcohuaz, tras una investigación por tenencia ilegal de Monumentos Nacionales.

Detectives de la Bidema Valparaíso localizaron y allanaron la vivienda de un anticuario de 73 años, quien mantenía en su poder 36 piezas arqueológicas de diversas culturas precolombinas y restos bioantropológicos.

Todos los objetos están catalogados como Monumentos Nacionales y se encontraban sin la autorización requerida por la ley, en una infracción directa a la normativa de protección del patrimonio cultural.

Un apercibimiento legal y una investigación en desarrollo

Por instrucción de la Fiscalía Local de Vicuña, el individuo fue detenido y posteriormente apercibido en aplicación del artículo 26 del Código Procesal Penal por su presunta autoría en el delito.

Según reportó Radio Bío Bío, el comisario Francisco Villena Ferrari de la Bidema confirmó que los investigadores continúan las indagatorias para establecer la data, origen y contexto cultural exacto de todas las piezas incautadas, cuyo valor histórico es incalculable.