“Si antes no había emergencia, la crearon”: La arremetida de Tohá contra medidas tomadas por el gobierno de Kast

La exministra del Interior cuestionó medidas adoptadas por la administración del líder republicano, como el alza del precio del petróleo, cambios en la policía, la renuncia a liderazgos internacionales.

La exprecandidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó este martes la gestión del gobierno encabezado por José Antonio Kast, en medio de la polémica generada apor la decisiones fiscales tomadas por el Ejecutivo durante los ultimos días.

A través de una publicación en redes sociales, Tohá enumeró una serie de decisiones adoptadas en un corto período de tiempo que, a su juicio, han generado una situación crítica en el país.

“En 3 días: decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años”, afirmó.

Asimismo, criticó medidas en materia institucional y de seguridad: “Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país”, señaló, y acusó que “renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas”.

La exministra también apuntó a decisiones en el ámbito económico, asegurando que “para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas”.

Finalmente, Tohá concluyó con una crítica global a la conducción del Ejecutivo: “Si antes no había emergencia, la crearon”.