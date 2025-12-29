Año Nuevo: Sernac recuerda derechos de los consumidores para eventos masivos

La institución aconsejó a los consumidores a guardar la publicidad de los eventos, por ejemplo, en caso de constatar incumplimientos en lo prometido.

A pocos días de las fiestas de Año Nuevo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó cuáles son los derechos de los consumidores durante eventos masivos de fin de año.

La institución recalcó que “los proveedores están obligados a cumplir estrictamente con todas las condiciones informadas o publicitadas al momento de la venta”.

Entre esas condiciones se incluyen los artistas invitados, horarios, prestaciones disponibles, comida y bebestibles, acceso a áreas VIP, servicios sanitarios y más. Para ello, se recomienda a los consumidores “guardar los publicitarios, print de pantalla, la entrada, entre otros, en caso de existir algún incumplimiento de lo prometido”.

Adicionalmente, las entradas que se vendan para eventos masivos “no deben superar la capacidad real del recinto, ya que esto permite que se garanticen las condiciones explicitadas por los proveedores, entre ellos, las de seguridad”.

Estos eventos, además, deben llevarse a cabo “con total seguridad para las y los asistentes, lo que incluye que cuente con las autorizaciones correspondientes que lo garanticen”.

¿Qué pasa si un espectáculo se suspende? Si existen suspensiones o cambio de condiciones de un evento, “las y los consumidores no necesariamente siempre logran la devolución total del ticket, pero sí una compensación. Esto dependerá de los términos y condiciones que ofrezca el proveedor”.

También es importante “comprar en lugares establecidos y evitar la reventa”, ya que hacerlo en páginas no oficiales “no garantizan los derechos de los consumidores ni la seguridad del acceso al evento, exponiendo a los asistentes a posibles fraudes o a la negación del ingreso por no estar las entradas registradas oficialmente”, indicó el Servicio.