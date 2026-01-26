Ángela Vivanco llega al Centro de Justicia para su formalización en marco del caso “Muñeca Bielorrusa”

La exministra de la Corte Suprema ingresó escoltada por personal policial para el control de detención y la audiencia de formalización. Fiscalía sostiene que el operativo del domingo se ejecutó “en el momento oportuno”.

Ángela Vivanco arribó la mañana de este lunes al Centro de Justicia de Santiago, en el inicio de la jornada en que el Ministerio Público busca formalizarla en el marco de la investigación por el caso “Muñeca Bielorrusa” o “trama bielorrusa”.

La exministra de la Corte Suprema ingresó al recinto escoltada por funcionarios policiales, tras pasar la noche en una unidad policial luego de su detención del domingo en Las Condes.

Vivanco fue detenida la noche del domingo por personal del OS7 de Carabineros, luego de una resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que además incluyó una orden de entrada y registro en su domicilio.

Tras el procedimiento, el fiscal Marco Muñoz señaló que la diligencia se efectuó con normalidad, con lectura de derechos y sin incidentes, y defendió el horario del operativo. “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno, una vez que se tuvo la resolución respectiva”, indicó.

Lee también: “¿Por qué detuvieron a Ángela Vivanco? Lo que se investiga sobre la exministra de la Suprema en la ‘trama bielorrusa’“

La llegada de Vivanco al Centro de Justicia ocurre después de que la Corte Suprema acogiera la querella de capítulos en su contra, resolución que habilitó el avance procesal para que la Fiscalía impulse la formalización. El máximo tribunal subrayó que esa decisión no fija hechos ni responsabilidades, que deben definirse en la sede correspondiente.

Durante esta jornada, el tribunal debe revisar la legalidad de la detención y, posteriormente, el Ministerio Público expondrá los antecedentes que sustentan su imputación en la arista “Muñeca Bielorrusa”, asociada al litigio entre Belaz-Movitec y Codelco.