Vivanco acusa “show” tras prisión preventiva en caso Muñeca Bielorrusa: “Evaluaré todos los caminos para evitar que se me culpe”

La exministra de la Suprema acusó "un gran show del Ministerio Público (...). Creo que esta causa se apuró y aceleró para tratar de dar un golpe de efecto".

Este sábado, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la medida cautelar dictada en contra de los imputados por el caso Muñeca Bielorrusa, cuestionando duramente al Ministerio Público.

La jueza Patricia Ibacache decretó prisión preventiva contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, ya que su libertad “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

“Ha habido un gran show del Ministerio Público”

Tras conocerse la medida cautelar, Vivanco realizó un punto de prensa en el que leyó un comunicado. En él cuestionó la resolución judicial y acusó un actuar “inexplicable” del tribunal y del Ministerio Público.

Vivanco partió declarando que “resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza Michel Ibacache cuestionó por ocho jornadas”.

“Mi defensa no ha podido participar en la audiencia. No existió el cumplimiento del principio que permite contradecir las imputaciones del Ministerio Público y que corresponde al debido proceso”, continuó.

Aseguró que “se vuelve a repetir una injusticia“. “Fui víctima de un procedimiento de ‘remoción express’ que duró un mes, en las más precarias condiciones, pues no tuve acceso ni siquiera a la totalidad de la prueba que se presentó en mi caso”.

Además, adelantó que evalúa acciones para impedir que la causa avance sin que pueda ejercer su defensa: “No pretendo ni aceptaré que esa situación se repita y, en consecuencia, en conjunto con mis abogados, evaluaré todos los caminos y acciones que sean procedentes para evitar que se me culpe y que se me pretenda condenar antes de esbozar mi defensa en un juicio imparcial, objetivo y con pruebas”.

Consultada por las acciones que tomará, sostuvo que aún deben revisar los antecedentes: “Es lo que tengo que estudiar con mis abogados, porque hoy día tenemos recién la resolución”. “No me siento conforme con nada de lo que pasó en las audiencias, que todo el mundo pudo seguir públicamente, puesto que se habló de mí y de hechos que se me atribuyen a mí sin que estuviera siendo formalizada“.

Frente a si percibe una persecución política, Vivanco apuntó directamente a la Fiscalía: “Creo que ha habido un gran show del Ministerio Público después de haber tenido una serie de problemas en otras causas en que creo que la imagen del Ministerio Público no salió bien parada”. “Creo que esta causa se apuró y se aceleró justamente para tratar de dar un golpe de efecto, cosa que me parece que no es la adecuada”.