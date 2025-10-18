Ángel Valencia rechaza solicitud para remover a fiscal de Los Ríos en investigación por desaparición de Julia Chuñil

"No se advierte vulneración de objetividad ni de los derechos de las víctimas que justifique la reasignación de la causa", aseveró el Ministerio Público.

El Ministerio Público rechazó la solicitud para remover a la fiscal regional de Los Ríos en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, a quien se le perdió el rastro en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

El organismo resolvió “no dar lugar a la solicitud de cambio de fiscal regional”, que había sido presentada por las abogadas intervinientes en la indagatoria, que es liderada por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.

“La decisión fue adoptada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras analizar las presentaciones formuladas por las abogadas Karina Riquelme, Carmen Caifil y Mariella Santana, quienes pedían que el caso fuera trasladado a otra región”, indicaron en un comunicado.

En la resolución, señaló la Fiscalía, se “descartó la existencia de causales de inhabilitación de la fiscal regional, señalando que las situaciones expuestas por las abogadas no son de tal entidad que permitan satisfacer los requisitos necesarios para la configuración de las causales previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”.

Asimismo, el informe remitido por la Fiscalía Regional de Los Ríos, tras una solicitud del fiscal Valencia para resolver la solicitud de las abogadas, acreditó algunos aspectos.

Entre ellos, que “la investigación se desarrolla bajo un modelo de fuerza de tareas, integrado por fiscales, analistas y peritos de distintas especialidades” y “todas las diligencias intrusivas se han realizado con control judicial y han sido validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y por la Corte Suprema”.

Junto con ello, “las víctimas indirectas han recibido atención continua por parte de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), con medidas de protección y apoyo psicológico, social y jurídico”.

El fiscal nacional también destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante resolución N° 48/2025, “valoró los esfuerzos del Estado de Chile y del Ministerio Público en la búsqueda de la señora Chuñil, reconociendo las diligencias y líneas investigativas desarrolladas”.

De ese modo, el jefe del Ministerio Público reafirmó el compromiso institucional de la Fiscalía de Los Ríos, encabezada por la fiscal Tatiana Esquivel, en torno al avance de la investigación y recalcó que “no se advierte vulneración de objetividad ni de los derechos de las víctimas que justifique la reasignación de la causa”.