La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) realizó un punto de prensa en torno al Estado de Precaución decretado en conjunto con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) para el borde costero de las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y O’Higgins.

Claudio Aldea, subdirector de operaciones de la ONEMI, indicó que la alerta responde a la erupción del Volcán submarino en la Isla de Tonga, en el pacífico sur, evento que generó un tsunami en la zona local que repercute también en Chile.

“Debido a las características de este evento, el SHOA estableció el Estado de Precaución”, señaló el vocero de la Oficina que indicó que primeramente se hizo el aviso para el Archipiélago de Juan Fernández, Isla San Felix, Isla de Pascua y la Antártica chilena y posteriormente se extendió por las otras regiones del país.

La autoridad llamó a la calma, debido a que este es un “estado preventivo, para proteger a las personas de acuerdo a las mareas y corrientes que se produzcan a raíz de este Estado de Precaución, que es un tsunami menor”, que detalló como uno que tiene entre 30 centímetro y un metro.

Asimismo, señaló que se han enviado mensajes a través de los sistemas de alertas a teléfonos celulares a los habitantes de las zonas descritas con anterioridad.

Desde la Onemi hicieron hincapié en que las personas “deben abandonar la zona de playas, los paseos costeros, etcétera”. “Los reportes indican que las personas han acatado las instrucciones han abandonado la zona de playa de manera tranquila y ordenada“, comunicaron.

Finalmente, se ahondó en que “la idea es que la gente salga del agua. No puede haber gente bañándose, ni en las caletas, que tienen actividad en el borde del agua. Tienen que suspender esas actividades”.

