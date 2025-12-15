¿Proceso constituyente, gobierno de Boric? Los análisis en el oficialismo sobre qué llevó a la derrota de Jara

Los próximos meses previo a volver a ser oposición serán claves para los nueve partidos que estuvieron detrás de la candidatura de Jara, tiempo en que se llevan a cabo las conversaciones y análisis internos sobre qué llevó al triunfo de Kast.

La segunda vuelta de la elección presidencial resultó en el triunfo de José Antonio Kast (Partido Republicano) por un 58,2% frente al 41,8% que obtuvo Jeannette Jara (Partido Comunista), convirtiéndose así en el presidente electo para el periodo 2026-2030.

Y mientras en las oposiciones celebraban la victoria de Kast, en el oficialismo iniciaban las autocríticas y los análisis frente a una derrota por más de 16 puntos porcentuales, lo que obliga al sector de la centro izquierda a reamarse para volver a ser oposición.

De momento las sensaciones preliminares no apuntan hacia la creación de un bloque que comprenda los nueve partidos que formaron parte de Unidad por Chile, nombre de la lista con que se inscribió la candidatura de Jara.

Por ahora, de lo que se habla es de una coordinación entre estos partidos, pero no coalición.

Diálogo interno y no apresurar conclusiones

En Tolerancia Cero Especial Elecciones la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que hizo falta al interior de la centroizquierda un mayor análisis de la derrota del Apruebo en septiembre de 2022 “y haber trabajado mucho más en el fondo de los temas”.

“Viene el desafío para nuestro sector, para la centro izquierda, y nosotros hemos sacado una declaración como partido hoy día en orden a convocarnos precisamente a eso, a reflexionar de verdad y a desafiarnos porque evidentemente hoy día nace también la intención de nosotros de entender lo que ocurre y de interpretar de mejor manera los deseos de los chilenos”, comentó la senadora.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber afirmó que antes de buscar responsables es necesario que los partidos tengan instancias internas para poder analizar en mayor detalle lo ocurrido.

“Yo pediría que reflexionáramos un poquito, en vez de andar buscando responsabilidades inmediatamente. Acá hay algo más estructural que solamente el gobierno de turno, no descarto que eso pudiera ser, pero no es el tema ahora. El tema hoy día es sentarnos a conversar puertas adentro. Tratar de entender por qué razón, de manera categórica, clara, transparente el 59% de los electores prefirieron a José Antonio Kast para presidente de la República y no una opción de centroizquierda”.

Las palabras de Lagos responden a lo que expresó el miembro del comité central del Partido Comunista y exdiputado, Hugo Gutiérrez, quien apuntó directamente al “legado” del Presidente Gabriel Boric por el resultado del domingo.

La postura del PC se resolverá tras el comité central del sábado y domingo. Mientras, el presidente del partido, Lautaro Carmona, aseguró que Gutiérrez podrá expresar sus conclusiones, y que las suyas también serán planteadas en dicha instancia.