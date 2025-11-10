AMUR propone al Gobierno crear un “escudo” contra la delincuencia en zonas rurales

En la reunión participaron también los vicepresidentes de AMUR, César Mena, alcalde de Tiltil; Felipe Muñoz Heredia, alcalde de Padre Hurtado; el director ejecutivo de AMUR, Christian González; y Pilar Lizana, experta en temas de seguridad y autora del estudio “Avance de la Criminalidad en los territorios rurales”, elaborado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, el cual fue entregado al subsecretario Collados.

La Asociación de Municipalidades Rurales de Chile (AMUR) propuso al Gobierno implementar un “escudo” contra la delincuencia en las comunas que rodean el Gran Santiago, con el objetivo de conectar todos los lectores de patentes e integrar la información en una central única que coordine el trabajo de las policías.

“Debemos conectar todos los pórticos lectores de patentes que tienen nuestras comunas y, donde no hay poder instalar unos nuevos, y de esa manera poder integrarlos en una sola central”, señaló el alcalde de Paine y presidente de la asociación, Rodrigo Contreras, tras reunirse con el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collados.

En la reunión participaron también los vicepresidentes de AMUR, César Mena, alcalde de Tiltil; Felipe Muñoz Heredia, alcalde de Padre Hurtado; el director ejecutivo de AMUR, Christian González; y Pilar Lizana, experta en temas de seguridad y autora del estudio “Avance de la Criminalidad en los territorios rurales”, elaborado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, el cual fue entregado al subsecretario Collados.

“Este es un trabajo que ya estamos realizando desde AMUR y esperamos poder tenerlo antes de que termine el verano totalmente operativo. Hemos tenido una buena recepción por parte del Ministerio de Seguridad y esperamos contar con toda la colaboración, no solo en infraestructura, sino que en todo lo que significa acceso a datos, para que sea un real aporte en el combate de la delincuencia”, agregó Contreras.

El presidente de AMUR enfatizó la necesidad de colaboración entre instituciones: “Queremos ser parte de la solución. Hoy, con este proyecto piloto, podemos subsanarlo. Necesitamos unir voluntades. Se requiere mayor decisión, pero es necesario que los Municipios también contribuyamos en aquello”, sentenció.

Por su parte, el alcalde de Padre Hurtado y vicepresidente de AMUR, Felipe Muñoz Heredia, hizo un llamado a los candidatos presidenciales a considerar la seguridad rural dentro de sus programas: “Vemos que en las candidaturas presidenciales existe la ruralidad como tema, pero no se ha verbalizado. Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales que hablen de la seguridad rural y que ojalá esto sea una política de Estado”, señaló.

De acuerdo con los estudios realizados por la asociación, los hechos de violencia, encerronas y narcotráfico en las zonas rurales han aumentado significativamente desde 2018, llegando a superar el 1000% en algunas comunas.