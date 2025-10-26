Amplían detención de sexto sospechoso por crimen de Krishna Aguilera: Será formalizado este martes

La decisión fue adoptada a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que argumentó la necesidad de contar con más tiempo para reunir antecedentes antes de la audiencia de formalización.

Este domingo, el Juzgado de Garantía de San Bernardo extendió la detención del sexto imputado en el caso de Krishna Aguilera.

La joven de 19 años llevaba desaparecida desde el 4 de octubre y durante la madrugada de esta jornada su cuerpo fue hallado en un sector rural de Catemito, comuna de Calera de Tango.

La decisión fue adoptada a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que argumentó la necesidad de contar con más tiempo para reunir antecedentes antes de la audiencia de formalización.

El imputado de 45 años fue detenido por personal de la PDI y será formalizado este martes a las 10:30 horas, junto a los otros cinco presuntos involucrados en el secuestro con homicidio de la joven madre.

La Fiscalía confirmó que el hombre habría tenido un papel clave en la ubicación del cuerpo de Aguilera, tras colaborar con la Policía de Investigaciones (PDI) en las últimas diligencias.