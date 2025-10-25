Amplían detención de los cuatro sospechosos arrestados por desaparición de Krishna Aguilera

La medida, solicitada por la Fiscalía, busca profundizar las diligencias investigativas en torno a Juan Beltrán, principal sospechoso, y su círculo cercano, incluyendo a su pareja y la madre de esta, bajo la hipótesis de un secuestro con homicidio.

Este sábado, se amplió la detención de cuatro personas vinculadas al secuestro y desaparición de Krishna Aguilera,

La joven de 19 años se encuentra desaparecida desde el pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo.

La medida, solicitada por la Fiscalía, se extenderá hasta el próximo martes mientras continúan las diligencias investigativas.

Los imputados fueron detenidos el viernes por la Policía de Investigaciones (PDI) dentro de una pesquisa centrada en el entorno de Juan Beltrán, principal sospechoso, quien ya se encuentra en prisión preventiva.

Entre los detenidos se encuentra la pareja de Beltrán y la madre de esta.

Fiscal asegura que indagan un posible secuestro con homicidio

El fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó que la ampliación responde a la necesidad de “ampliar el espectro de antecedentes” para poder imputar los delitos correspondientes.

Según indicó, la investigación cambió de orientación y actualmente se trabaja bajo la hipótesis de un secuestro con homicidio.

Pastén detalló que los cuatro detenidos forman parte de un círculo cercano a Beltrán, con vínculos sentimentales, familiares, laborales y económicos que podrían relacionarlos con los delitos.

“Son antecedentes que por supuesto están en la carpeta y que dan cuenta de que esto es un círculo de personas alrededor de él que habrían participado en los delitos”, puntualizó.