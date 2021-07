Durante esta semana la Convención Constitucional discutió la ampliación de la mesa directiva y los mecanismos para definir las 7 vicepresidencias extra que integrarían la instancia. Dicha determinación se podría dar a conocer el próximo martes, por lo que la mesa estaría constituida desde el miércoles 27 de julio.

Sin embargo, la discusión no ha estado exenta de polémicas, ya que desde las bancadas de Chile Vamos han acusado que la medida se toma sin considerar que desde su sector han votado en contra de la ampliación de la mesa.

En esa línea, el convencional UDI, Rodrigo Álvarez catalogó como “inadecuada” esta discusión, descartando que las bancadas de derecha buscaran esta instancia para conseguir mayor representatividad dentro de la CC.

“Quiero decirle a todas las múltiples minorías que están en esta sala, a los independientes: tengan mucho cuidado con el mecanismo que escogen, porque la única forma de garantizar representatividad, es a través de una elección única”, sentenció Álvarez durante la sesión de este jueves.

Del mismo modo, la también convencional de los gremialistas, Katerine Montealegre, criticó enfáticamente la decisión, señalando que esta gira en torno a “discursos de poder, privilegios, aplanadoras, dar más legitimidad a la Mesa, hacer favores y repartirse los cargos“.

Las declaraciones de la convencional UDI generaron ánimos álgidos dentro de la Convención. De hecho, la propia presidenta de la instancia, Elisa Loncón, llamó la atención de Montealegre durante su intervención, acusando que dicha discusión ya estaba zanjada, por lo que se limitara a los temas de la sesión en curso.

Ante esto, la constituyente UDI denunció un acto de “censura” por parte de Loncón, al no dejarla terminar su punto respecto a la ampliación de la mesa directiva, acusación que fue negada por la jefa de la Convención, aclarando: “el debate ya lo tuvimos. A todos les pedimos las mismas condiciones. No estoy censurando, estoy ordenando la palabra. Aquí no hay censura”.