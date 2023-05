La secretaria provincial del Partido Republicano, Genoveva Molina, denunció que un grupo de sujetos amenazó de muerte a uno de sus hijos en la provincia de Arauco.

Según la información de 24 Horas, los hechos ocurrieron ayer a las 10:00 de la noche, tras el cierre de las elecciones de consejeros constitucionales. En ese momento, la militante del Partido Republicano retornaba desde Cañete hasta su domicilio, ubicado a un kilómetro de la ciudad, en el sector de Reposo.

“Antes de llegar a mi casa, recibí una llamada de mi hijo informando que unas personas en un vehículo habían entrado amenazando. Primero preguntaron por mí y dijeron que, por el hecho de que el Partido Republicano ganó, a mí me tenían que matar“, relató.

Luego, detalló que sacaron una pistola y la apuntaron hacia su hijo.

“Esto no puede quedar así”

Tras los hechos, Genoveva Molina informó que mantendrá resguardo policial por una semana, pero intentará ampliar la medida a través de una solicitud al Ministerio Público. Además, afirmó que continuará con el “proceso que corresponde” y destacó que “esto no puede quedar así, no puede ser que pensar distinto me obligue a tener que esconderme“.

Según el mismo medio, los sujetos que amenazaron a la militante del Partido Republicano fueron detenidos por Carabineros. Durante la aprehensión, se les encontraron municiones y drogas.