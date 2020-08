Este jueves finalmente se encontró el cuerpo de Ámbar Cornejo, la adolescente que se encontraba desaparecida desde el 29 de julio. La joven de 16 años había sido vista por última vez cuando salió en camino a la casa de su madre para retirar la pensión de alimentos de su padre, la cual le enviaba desde Antofagasta hasta Villa Alemana.

Fiscalía confirmó el hallazgo del cadáver en el patio de la casa de su madre, Denisse Llanos, quien vive allí con su pareja Hugo Bustamante.

Fue así como se ordenó la detención de Llanos y Bustamante por su presunta responsabilidad en el caso. Según informó la persecutora, la madre de Ámbar confesó que fue Bustamante quien cometió el asesinato, por lo que será formalizado por homicidio calificado.

Lee también: En fallo dividido: Revocan prisión preventiva para “Tito” Fernández y queda en libertad

“No estamos todas”

El impacto a nivel país que tuvo la búsqueda de Ámbar durante días hizo que todos estuvieran atentos a cómo esta avanzaba.

Tras conocerse la lamentable noticia, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, escribió en su cuenta de Twitter: “Ámbar, tu existencia termina por la libertad de alguien que nunca debió salir de la cárcel. No responderán por ello quienes le concedieron esa libertad inmerecida a un asesino de mujeres y niños, pero aunque tu muerte es irreparable, ¡exigiremos justicia para ti!”

Ámbar, tu existencia termina por la libertad de alguien q nunca debió salir de la cárcel! No responderán por ello quienes le concedieron esa libertad inmerecida a un asesino de mujeres y niños, pero aunque tu muerte es irreparable, exigiremos justicia para ti! Bs al cielo xa ti! — Patty Muñoz García (@Pa__tty) August 6, 2020

El portero de la Roja y del Manchester City, Claudio Bravo, compartía avances de la investigación a través de su cuenta de Twitter. Tras conocerse la lamentable noticia, escribió: “Impactado y triste. Terrible lo sucedido con Ámbar”.

“¿Qué hacía libre un tipo con tal brutalidad de homicidios? ¿Quién dejó en libertad a semejante perturbado? Para algunos la vida no significa absolutamente nada“, señaló Bravo.

Impactado y triste. Terrible lo sucedido con Ámbar.

Que hacia libre un tipo con tal brutalidad de homicidios?

Quien dejó en libertad a semejante perturbado?

Para algunos la vida no significa absolutamente nada. — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 6, 2020

“Me duele el alma”, escribió Mariana Loyola. “Pobrecita Ámbar. Hasta cuándo por la cresta ¡Era tan evitable! Padrastro con tremendo prontuario… Qué desesperante la justicia en este país. Duele“.

Me duele el alma.

Pobrecita Ámbar.

Hasta cuándo por la cresta. Era TAN evitable!

Padrastro con tremendo prontuario…

Qué desesperante la justicia en este país.

Duele. — Mariana Loyola Ruz #YoApruebo #CC (@MarianaLaActriz) August 6, 2020

Lee también: “No queda otra medida que decretar Estado de Sitio en La Araucanía hasta que se pueda detener a estos terroristas”

José Andrés Murillo, director de la Fundación Para la Confianza, dedicada a terminar con el abuso infantil, también lamentó el terrible femicidio.

Ambar 🖤🌻

Qué tristeza — José Andrés Murillo (@JosAndrsMurillo) August 6, 2020

El senador y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, también comentó la noticia, asegurando que “no podemos seguir tolerando la profunda violencia que día a día sufren muchas mujeres“.

“El Estado de Chile debe asumir de una vez por todas como un desafío prioritario terminar con los femicidios“, escribió el parlamentario.

¡Cuánto dolor produce el asesinato de Ámbar Cornejo! No podemos seguir tolerando la profunda violencia que día a día sufren muchas mujeres. El Estado de Chile debe asumir de una vez por todas como un desafío prioritario terminar con los femicidios. — Alejandro Guillier (@guillier) August 6, 2020

Desde la Coordinadora Feminista 8M también enviaron un mensaje por el femicidio de Ámbar, asegurando que “la impunidad es la regla de esta (in)justicia patriarcal“.

“Hoy volvemos a llorar una compañera. No estamos todas, falta Ámbar. Los que nos llaman a no consumir alcohol para no ser violadas nos muestran que quienes nos violenten estarán por sobre nosotras”, escribieron.

⚫ | La impunidad es la regla de esta (in)justicia patriarcal. Hoy volvemos a llorar a una compañera. No estamos todas, falta Ambar. Los que nos llaman a no consumir alcohol para no ser violadas nos muestran que quienes nos violenten estarán por sobre nosotras #JusticiaParaAmbar pic.twitter.com/I6XARJoCH3 — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) August 6, 2020

Lee también: “Como papá me duele y me da pena”: Familia no puede pagar audífono de su hijo porque se quedaron sin trabajo

Por su parte, la actriz y conductora Millaray Viera compartió la imagen que ha sido viralizada en redes sociales con el mensaje de “Alerta Morada por Ámbar Cornejo“.

“No estamos todas, faltan tantas por la…“, escribió en su cuenta de Instagram.

La senadora Isabel Allende también lamentó este nuevo femicidio y señaló que espera “que la justicia encuentre a los culpables”.

“Han fallado los sistemas y no podemos permanecer indolentes frente a este terrible crimen en una joven que tampoco contó con adecuada protección de Sename”, agregó, junto al #NoMásViolenciaGénero.

Lamentamos profunda% este nuevo femicidio contra Ámbar. Esperamos q la Justicia encuentre a l@s culpables. Han fallado los sistemas y no podemos permanecer indolentes frente a este terrible crimen en una joven q tp contó c/adecuada protección de Sename. #NoMásViolenciaGénero pic.twitter.com/jMc66Mf1gf — Isabel Allende Bussi (@iallendebussi) August 6, 2020

El cantante Américo también se volcó a sus redes sociales, comentando: “¿Hasta cuándo tanto abuso y tanto dolor?“.

“Si no hacemos algo como sociedad, seremos cómplices de un hecho tan macabro… que lamentablemente volverá a ocurrir. ¡Maldita realidad!”.