Alza del 1% en el IPC: Advierten eventual presión inflacionaria y que hogares tendrán menor poder adquisitivo

Expertos advierten que los precios de combustibles, alimentos y servicios seguirán presionando el costo de la vida, mientras empresas y personas buscan resguardar sus finanzas ante un escenario económico incierto.

El aumento de 1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante marzo, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, generó preocupación entre analistas, quienes advierten que el encarecimiento del costo de la vida seguirá impactando a los hogares en los próximos meses.

Distintos expertos coincidieron en que la cifra no solo refleja una presión inflacionaria en curso, sino que también anticipa un escenario más complejo.

Cristian Lecaros, de Inversión Fácil, apuntó directamente al impacto de los combustibles en el resultado.

“Lo que muchos ya intuíamos, que era una bomba de las bencinas”, señaló, agregando que el efecto completo aún no se ve reflejado y podría intensificarse en abril, con consecuencias en el poder adquisitivo y en las deudas asociadas a la UF.

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Desde otra perspectiva, Carlos Guayara, cofundador de Trii, puso el foco en cómo la inflación afecta la vida cotidiana.

“Ese 1% de inflación no es solo un número, es lo que hace que ir al supermercado o pagar el dividendo sea cada vez más difícil”, afirmó.

El análisis también considera el comportamiento de las empresas frente a escenarios de incertidumbre.

Patricio Gana, de AK Contadores, explicó que en contextos de volatilidad las compañías tienden a ajustar precios para resguardar su estabilidad.

“Ante escenarios de riesgo y alta volatilidad, las empresas tienden a subir precios para proteger sus márgenes”, sostuvo, destacando que esto les permite asegurar el cumplimiento de obligaciones como salarios, pagos a proveedores e impuestos.

Gana añadió que, pese a recientes bajas en variables como el dólar y el petróleo, la incertidumbre persiste, lo que obliga tanto a empresas como a personas a tomar medidas para proteger sus finanzas.