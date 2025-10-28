García y dichos de Generadoras negando “acuerdo”: “Es irrelevante la palabra, lo importante es que devuelvan la plata”

El biministro de Energía y Economía respondió a lo que el lunes precisaron las Generadoras de Chile, donde aseguraban que el plan de devolución fue determinado de manera autónoma y no tras una "negociación" con el Ejecutivo.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, respondió a la polémica que se inició el lunes cuando, luego de que anunciara que se alcanzó un acuerdo para devolver los sobrecobros en las cuentas de la luz, Generadoras de Chile precisara que no hubo “acuerdos ni negociaciones”, sino que la decisión informada fue tomada de manera autónoma.

Este martes, previo a participar de la comisión de Economía, el biministro fue consultado sobre esta corrección y aseguró que era “irrelevante” si el concepto correcto era “acuerdo” u otro, pues lo medular era que devolverían los montos correspondientes.

“Lo que el Gobierno ha solicitado hace dos semanas es que las empresas generadoras devuelvan 113 millones de dólares y la empresa transmisora Transelec 130 y tantos millones de dólares; ahí están los 250, aproximadamente, que hemos hablado”, aseguró García.

De esta manera, agregó, fue el lunes que las Generadoras confimaron que harían la devolución de los 113 millones de dólares mencionados. “Después dijeron que eso no era un acuerdo. La palabra es irrelevante. Nosotros les pedimos que hicieran algo y ellos dijeron que sí lo van a hacer. Eso es lo único que importa porque esa es la plata de los usuarios, lo que les va a llegar el primero de enero”, expresó.

“No sé de dónde lo sacan (que no fue un acuerdo). Es irrelevante la palabra que usan, lo importante es que devuelvan la plata”, afirmó el biministro.