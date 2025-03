Elizalde responde a Kast tras cuestionar su nombremiento: “Da cuenta de la fragilidad de una persona que no cree en sus ideas”

El secretario de Estado respondió con dureza a las críticas del líder del Partido Republicano y lo acusó de recurrir constantemente a la descalificación en lugar de debatir ideas y aseguró que sus ataques reflejan una falta de confianza en sus propias posturas.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde, respondió con dureza a las críticas del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien cuestionó su nombramiento en la cartera tras la salida de Carolina Tohá.

¿Cuáles fueron las críticas de JAK a Elizalde?

Kast había asegurado que Elizalde “no tiene la capacidad ni los conocimientos para asumir el Ministerio del Interior, sobre todo en un cargo de Seguridad”.

En conversación con El Mercurio, el excandidato presidencial agregó que “los narcos deben estar celebrando que hayan nombrado a Elizalde ministro del Interior”.

“Da cuenta de la fragilidad de una persona que no cree en sus ideas”

Ante estas declaraciones, el secretario de Estado acusó a Kast de recurrir constantemente a la descalificación cuando se queda sin argumentos.

“Cuando una persona tiene malas ideas o poca confianza en sus propias ideas, lo que hace es descalificar a quien piensa distinto. Esa es una práctica recurrente de Kast“, afirmó Elizalde en entrevista con Mesa Central de T13.

El ministro sostuvo que este tipo de ataques son una muestra de debilidad.

“Da cuenta de la fragilidad de una persona que no cree en sus ideas, que no tiene confianza en ellas y, por lo tanto, no quiere competir en el debate. No quiere que discutamos ideas contra ideas, sino que prefiere descalificar con infundios, mentiras y falsedades”, expresó.

Además, Elizalde enfatizó que esta actitud no es nueva en Kast.

“Esto lo hace con todos quienes piensan distinto. Ha dicho todo tipo de barbaridades sobre todo el mundo. Entonces, cada vez que se queda sin argumentos, descalifica. No quiero seguir inflando este tipo de actitudes que no contribuyen a nada. Lo cierto es que, si él tuviera tan buenas ideas y creyera en ellas, no necesitaría descalificar a quien piensa distinto con infundios, mentiras y calumnias“, concluyó.