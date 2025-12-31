Altas temperaturas y riesgo de incendios forestales: Ministerio de Agricultura y Conaf llaman a aplicar “Faena Cero”

Las autoridades llamaron a la población a la responsabilidad y a no realizar conductas de riesgo.

El Ministerio de Agricultura junto a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hicieron un llamado preventivo a la ciudadanía y al sector silvoagropecuario a aplicar la medida “Faena Cero”, en el contexto de las altas temperaturas y las condiciones de riesgo para la ocurrencia de incendios forestales.

La medida tiene como objetivo “restringir durante las horas de mayor temperatura, el desarrollo de faenas y actividades de riesgo que, por su naturaleza, pueden incrementar los incendios, especialmente aquellas que implican el uso de maquinaria, herramientas o procesos que puedan producir chispas o calor” y es de carácter preventivo y voluntario.

El ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza, señaló que este llamado “se enmarca en la estrategia de prevención de incendios forestales y de protección de la salud de las personas frente a eventos de calor extremo. El llamado puede activarse cuando se presentan olas de calor diurnas, alertas o alarmas meteorológicas, activación del Botón Rojo por parte de Conaf o declaraciones de Alerta Roja por parte de Senapred”.

Lee también: Incendios forestales: Autoridades llaman a no tener conductas de riesgo para evitar nuevos focos

La Faena Cero tiene una aplicación focalizada y temporal y “responde a las condiciones meteorológicas y de riesgo específicas de cada territorio”.

“En términos operativos, el llamado contempla la suspensión o restricción de faenas agrícolas y forestales durante los horarios de mayor riesgo, particularmente entre las 12:00 y las 18:00 horas. Asimismo, en situaciones de riesgo extremo, la medida puede considerar el cierre temporal de parques nacionales y reservas forestales administradas por Conaf”, reiteró la autoridad.

En esa misma línea, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, afirmó: “El principal llamado es a la corresponsabilidad, las personas pueden colaborarnos con acciones sencillas en este cierre de año, como, por ejemplo, no utilizar los denominados ‘globos de los deseos’, los que pueden generar una emergencia forestal o un incendio estructural, como también evitar el uso de fuentes de calor en lugares cercanos a vegetación, ni comprar y manipular fuegos artificiales”.

Mientras que desde el sector productivo, el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, reforzó el llamado a adecuar los horarios de trabajo.

“Los incendios los provocamos las personas y por eso la prevención es una responsabilidad de todos. Como sector forestal, trabajamos durante todo el año en coordinación con las autoridades en labores de prevención y combate. Cumplimos los estándares de seguridad, e Invertimos en tecnología de punta para detección y combate, pero en días de calor extremo, el llamado es a extremar los cuidados y evitar cualquier actividad de riesgo y ser responsables durante estas fiestas”, dijo.