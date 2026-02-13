Alta demanda por San Valentín: 544 parejas celebrarán su matrimonio o Acuerdo de Unión Civil este 14 de febrero

La Región Metropolitana lidera la lista de ceremonias programadas, con 237. ¿Qué otras regiones lideran la lista y cuáles son los requisitos para casarse?

Este 14 de febrero, mientras miles de personas conmemoran el Día de los Enamorados, 544 parejas en Chile darán un paso más allá de la celebración simbólica y formalizarán legalmente su relación, según cifras del Servicio de Registro Civil.

De acuerdo con los datos entregados por el organismo, 516 de las ceremonias corresponden a matrimonios y 28 a Acuerdos de Unión Civil (AUC). Todas se realizarán a domicilio, ya que, al tratarse de un sábado, las oficinas del Servicio no atienden público.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de reservas, con 237 ceremonias programadas para este sábado 14 de febrero. Le siguen las regiones de Valparaíso, con 64; Biobío, con 41; Maule, con 40; y La Araucanía, con 39.

La directora nacional (s) del Registro Civil, Elssy Sobino, destacó el significado de la jornada. “San Valentín continúa siendo una fecha significativa para muchas parejas que deciden formalizar legalmente su relación“.

“Como Servicio, estamos comprometidos con acompañar estos momentos relevantes de la vida de las personas, garantizando un proceso serio, cercano y con presencia en todo el territorio nacional. Nuestros oficiales civiles están orgullosos de ser parte de hitos tan importantes para las familias y comunidades del país”, agregó.

¿Cuáles son los requisitos?