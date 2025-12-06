Allanan 23 domicilios en Antofagasta: operativo antidroga deja 30 detenidos y armas incautadas

El OS7 de Carabineros y la Fiscalía realizaron un amplio despliegue en distintos sectores de la región para desarticular focos de microtráfico. Entre los detenidos hay dos menores de edad y tres extranjeros.

Un operativo antidroga encabezado por el OS7 de Carabineros y la Fiscalía terminó con el allanamiento de 23 domicilios en Antofagasta, medida que buscó desactivar distintos puntos de microtráfico activos en la región.

El procedimiento dejó 30 detenidos: 27 chilenos y tres extranjeros, entre ellos dos menores de edad.

Los aprehendidos mantenían vínculos con la venta de droga y registran antecedentes por delitos como lesiones, robo en lugar habitado, desórdenes públicos, amenazas, infracciones a la Ley 20.000, hurto, abuso sexual y porte ilegal de armas.

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre Soto, explicó que el despliegue “involucró un trabajo de allanamiento de 23 inmuebles que efectuaban la venta de drogas, principalmente clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, produciéndose la detención de 30 personas”.

El operativo permitió incautar marihuana, cocaína, más de $4 millones en efectivo, un arma de fuego, chalecos antibalas y diversos elementos para dosificación y pesaje.

La acción policial contó con apoyo de unidades especializadas provenientes de El Loa, Iquique, Atacama y Coquimbo.

El general Montre Soto destacó que este tipo de operativos “da señales de combatir no solamente el narcotráfico para impedir el traspaso de droga a las regiones centro-sur, sino que también responde a la preocupación por la comunidad de Antofagasta, que merece vivir en tranquilidad”.