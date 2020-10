El canciller chileno Andrés Allamand analizó el estallido social en el marco del primer aniversario del 18 de octubre, manifestándose con autocrítica en relación a la reacción del gobierno ante la violencia en las manifestaciones.

En conversación con La Tercera, el ministro afirmó que “cuando se produce un estallido, que en definitiva genera una ola de violencia como la que vivimos y que genera una alteración del orden público como la que sufrieron miles de personas, hay una responsabilidad en el gobierno, que es aquel que tiene la obligación constitucional de imponer el orden”.

“Como el propio Presidente Piñera ha señalado, el gobierno no se encontraba preparado, ni en particular Carabineros, para enfrentar un estallido de la naturaleza del que se enfrentó. Creo que estuvo la incapacidad de poner el orden público y frenar la violencia, y ahora, mirado con más perspectiva, en el haber, está la capacidad de haber encauzado institucionalmente el proceso”, agregó.

Lee también: Tras ataque con palos en Plaza Italia: Jadue afirma que sujetos llegaron en camión “a tratar de provocarnos”

En la misma línea, Allamand dijo que “vivimos, hace un año, una situación de violencia que objetivamente en algún momento amenazó la estabilidad democrática. Tuvimos que recurrir durante algunos días a un estado de excepción constitucional, por lo tanto, fue, objetivamente, la situación más grave desde el retorno de la democracia. Fue una situación que llevó al país al borde del abismo. Y por eso hoy el empeño, tanto del gobierno como de todos los sectores democráticos, es que en la semana crítica que tenemos por delante el país mantenga su normalidad”.

A su vez, el canciller criticó a la oposición, asegurando que “siento que hoy tenemos un gobierno resuelto a jugar todas sus cartas políticas e institucionales para que la violencia no se adueñe de las ciudades y debo reconocer que vislumbro en muchos sectores de la oposición la misma ambigüedad de hace un año respecto de los fenómenos de la violencia”.

Lee también: Barristas se enfrentaron en plena manifestación por el 18-O en Plaza Baquedano

“Digamos las cosas por su nombre, la acusación constitucional contra el ministro Pérez carece totalmente de fundamentos jurídicos, es simplemente un patrón. Hay sectores de la oposición que pretenden inhibir a los ministros del Interior para que no puedan cumplir sus tareas en materias de control de orden público. Fue lo que hicieron con el ministro Chadwick, a quien destituyeron, lo intentaron con el intendente Felipe Guevara y ahora lo intentan contra el ministro Víctor Pérez”, apuntó.

Proceso constituyente

En relación al plebiscito del próximo 25 de octubre, en donde se definirá si se aprueba o rechaza la idea de redactar una nueva Constitución, Allamand dijo que “siempre he creído que para el país lo mejor es que el plebiscito sea equilibrado, eso para mí garantiza una convención equilibrada y una Constitución equilibrada y espero que así sea”.

Sobre la doble postura que tiene la centroderecha para la votación del próximo fin de semana, el ministro indicó que “creo que Chile Vamos va a superar la diferencia de estrategia que hemos sobrellevado en estos meses, va a lograr unificarse y creo que va a poder aprovechar en el proceso inmediatamente posterior, la ventaja apreciable que hoy tiene en materia presidencial, porque el día 26 de octubre no solo se empieza a vivir el posplebiscito, se empieza a vivir la pre presidencial y la centroderecha tiene candidatos muy instalados, a diferencia de lo que ocurre con la ex Concertación, donde no hay nadie que levante cabeza, lo que genera un cuadro complejo”.

Lee también: Estallido social chileno es usado como caso de estudio en Universidad de Harvard

De todas formas reconoce que “para la historia va a quedar que la centroderecha, en el plebiscito más importante después de 1988, no fue capaz de tener una posición única y eso va a persistir durante mucho tiempo”.