Con garabatos e insultos respondió el diputado René Alinco (IND) a su par Marcelo Díaz (PS), luego que este le pidiera poner prontamente en tabla en la Comisión de Transportes el proyecto para que sea nuevamente prorrogado el permiso de circulación.

La iniciativa fue presentada por el mismo Díaz y por el diputado Patricio Rosas (IND), y permite postergar el pago hasta el fin del estado de excepción.

“Espero que @alinco_rene lo ponga en tabla de la Comisión de Transportes lo antes posible“, escribió Díaz en Twitter.

El emplazamiento del diputado del PS no agradó a Alinco, quien respondió de una forma que fue calificada de grosera en redes sociales. El parlamentario por la Región de Aysén trató a Marcelo Díaz de “aweonao” y le preguntó si cree que “debemos funcionar xq tú lo dices”.

“A mi no me vas a apurar el tranco solo porque tu y tu asesor(ese gordito barbon)me lo digan publicamente. En la comision de OOPP para q tu sepas hacemos nuestra pega en forma silenciosa y sin tanto alarde comunicacional como es tu costumbre. TE QUEDO CLARO GIL K...”, agregó Alinco.

Por su parte, el diputado del PS le respondió en otro tono: “René, gracias por tu buen espíritu y tu pronta respuesta con la gentileza que te caracteriza. Es un buen auspicio para el proyecto que busca prorrogar nuevamente el pago del permiso de circulación”.