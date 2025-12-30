Alfredo Moreno y su duro análisis de la crisis migratoria: “Lo hemos hecho bastante mal durante varios años”

En CNN Chile Radio, el ex canciller abordó la falta de control fronterizo en el norte, cuestionó la ausencia de acuerdos políticos internos.

El exministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno realizó un duro diagnóstico sobre la crisis migratoria en la macrozona norte y la respuesta del Estado chileno frente al ingreso irregular. En conversación con CNN Chile Radio, aseguró que el país ha fallado de manera sostenida en el control de sus fronteras.

En la entrevista, el excanciller también analizó los desafíos que enfrentará el futuro gobierno de José Antonio Kast en materia de política exterior, advirtiendo que no existen soluciones inmediatas y que el problema requiere cooperación internacional y definiciones políticas que, a su juicio, han estado ausentes.

“Lo hemos hecho bastante mal”

Consultado por la situación actual, Moreno fue crítico con el desempeño del Estado en los últimos años. “Es indudable que nosotros lo hemos hecho bastante mal durante ya varios años”, afirmó, apuntando a la persistencia de ingresos ilegales por pasos no habilitados.

El ex canciller detalló que el problema se concentra especialmente en la frontera con Bolivia. “Seguimos teniendo una cantidad de ingresos ilegales realmente muy alta, tanto por la frontera peruana como particularmente por la frontera boliviana. Tenemos una frontera de 800 kilómetros absolutamente plana, por donde se puede pasar por cualquier parte, y no hemos logrado controlarla”, sostuvo.

A su juicio, la situación se agrava por la falta de acuerdos políticos internos. “No hemos logrado un acuerdo en Chile sobre qué hacer con quienes ya ingresaron: si vamos a regularizar, devolver o cuáles son las sanciones. Esa indefinición se ha extendido por demasiado tiempo”, afirmó.

Venezuela y la cooperación regional

Moreno apuntó que el origen del fenómeno migratorio está en el éxodo masivo desde Venezuela, lo que obliga a establecer canales de cooperación con ese país, más allá de las diferencias ideológicas.

“Para resolver este problema se requiere cooperación, en primer lugar con Venezuela, para que reciba de vuelta a sus personas”, señaló. Agregó que la coordinación con países de tránsito como Perú, Ecuador y Colombia es técnicamente abordable mediante corredores humanitarios, aunque advirtió que la principal dificultad radica en la voluntad política del régimen venezolano.

En ese contexto, hizo un llamado a separar la política exterior de las afinidades ideológicas. “La política exterior está para servir a los ciudadanos. Hemos cometido el error de no tener relaciones entre países porque existen diferencias políticas, y eso termina perjudicando a la gente”, reflexionó.

Respecto de las expectativas de expulsiones masivas bajo la próxima administración, Moreno se mostró cauto, aunque citó el caso de Estados Unidos como un ejemplo de disuasión. Según dijo, la percepción de un control más estricto puede reducir los flujos migratorios sin necesidad de medidas inmediatas de gran escala.