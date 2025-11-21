Alertan posible ola de calor extremo en Santiago y altas máximas en cinco regiones del país

La Dirección Meteorológica emitió avisos y alertas por temperaturas extremas entre el viernes 21 y el domingo 23. Las zonas más expuestas se ubican entre O’Higgins y La Araucanía.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que este fin de semana podría registrarse una ola de calor en la zona centro-sur del país, debido a la presencia de una dorsal en altura que elevará las temperaturas desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre.

El fenómeno contempla máximas que, según algunos modelos, podrían llegar hasta los 38 °C en sectores de la Región Metropolitana.

El organismo emitió un aviso por “altas temperaturas” y una alerta por “altas temperaturas extremas”, lo que abrió la posibilidad de que los registros cumplan con los criterios para declarar una ola de calor: al menos tres días consecutivos con máximas sobre un umbral definido para cada zona.

Regiones con aviso de altas temperaturas

La DMC informó que las siguientes zonas presentarán temperaturas sobre lo habitual desde la mañana del viernes:

Región de O’Higgins: cordillera de la costa, valle y precordillera.

cordillera de la costa, valle y precordillera. Región del Maule: litoral.

litoral. Región de Ñuble: litoral.

litoral. Región del Biobío: cordillera de la costa, valle y precordillera.

cordillera de la costa, valle y precordillera. Región de La Araucanía: cordillera de la costa, valle y precordillera.

Regiones con alerta por calor extremo

El aviso se complementa con una alerta específica por temperaturas extremas, con máximas proyectadas sobre los 33 °C en:

Región del Maule: cordillera de la costa, valle y precordillera.

cordillera de la costa, valle y precordillera. Región de Ñuble: cordillera de la costa, valle y precordillera.

Otros modelos de metraje, como los de Meteored, indican que la Región Metropolitana podría alcanzar máximas entre 35 °C y 38 °C durante el fin de semana. Los sectores interiores de Valparaíso —incluidos Catemu, San Felipe y Los Andes— también podrían experimentar temperaturas cercanas a los 35 °C.

En paralelo, los valles y zonas cordilleranas de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío registrarían condiciones similares, con un escenario dominado por calor intenso y baja humedad.

Qué considerar ante un posible evento de ola de calor

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación, mantenerse hidratado, priorizar ropa ligera y ventilar espacios cerrados. Además, se sugiere extremar cuidados con adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a golpes de calor.

La DMC actualizará el pronóstico durante el fin de semana según la evolución del sistema de alta presión que impulsa las temperaturas en la zona centro-sur.