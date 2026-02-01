Alerta por tormentas eléctricas este domingo: Meteorología advierte lluvias intensas en cinco regiones

La Dirección Meteorológica emitió un aviso por probables tormentas eléctricas y “precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo” desde la mañana hasta la noche de este domingo. El reporte incluye a la Región Metropolitana y otras cuatro regiones.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este domingo un aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de cinco regiones del país, vigente desde la mañana hasta la noche de esta jornada.

El organismo también advirtió la probabilidad de “precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo”, en un escenario que podría repetir episodios como los registrados el sábado en distintos puntos de la capital.

Las cinco regiones y zonas bajo el aviso

Según la Dirección Meteorológica, las áreas con probabilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones intensas se concentran en sectores específicos de las siguientes regiones:

Región de Coquimbo: precordillera y valles precordilleranos; cordillera.

Región de Valparaíso: cordillera de la costa; precordillera y valles precordilleranos; cordillera.

Región Metropolitana: cordillera de la costa; valle; precordillera; cordillera.

Región de O’Higgins: valle; precordillera; cordillera.

Región del Maule: precordillera; cordillera.

Qué es un “aviso” y la recomendación de la DMC

La Dirección Meteorológica explicó que emite un aviso cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

En esa línea, recomendó a la ciudadanía evitar actividades expuestas a riesgos meteorológicos y mantenerse atenta a la evolución de las condiciones durante la jornada.