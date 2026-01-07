Alerta de seguridad en autos Nissan Navara vendidos entre 2022 y 2025: Tienen “deficiencia en la sujeción del tubo de freno”

El riesgo existente es de fuga de líquido y pérdida de presión hidráulica, detalló el Sernac.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por vehículos Nissan Navara comercializados en Chile entre 2022 y 2025.

Los autos tienen una “deficiencia en la sujeción del tubo de freno, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores”.

Actualmente, hay 0 unidades en stock, en tránsito y en cadena de distribución, y hay 5.561 unidades en consumidores.

El VIN o número de chasis se puede revisar aquí.

Respecto al defecto, Nissan informó que detectó que “en usos constantes de conducción severa ‘Off road’, la vibración excesiva podría agrietar el tubo de freno provocando una fuga de líquido de freno”.

De ese modo, el riesgo existente es de “fuga de líquido y pérdida de presión hidráulica, lo que podría generar un fallo progresivo o total del frenado, aumentando el riesgo de colisión y lesiones a los ocupantes y terceros”.

Hasta la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

El Sernac informó las siguientes instrucciones:

Revisar en el sitio web de Nissan si su vehículo está afecto a la campaña Recall, o directamente en el listado de VIN’s adjunto en esta publicación

Si está afecto, acudir al concesionario más cercano o agendar una cita en la página web o a través del Call Center

En cuanto a medidas correctivas, esta implica la “inspección, evaluación y sustitución del soporte del tubo de freno. Se retirará el componente anterior para instalar un nuevo soporte (bracket) reforzado del tubo de freno”.

Dicho procedimiento es gratis y dura alrededor de 24 minutos.